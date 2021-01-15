Один из крупнейших в мире производителей смартфонов – китайская компания Xiaomi прокомментировала включение в «черном списке» Пентагона, отметив, что компания всегда выполняет требования законодательства, а также занимается реализацией товаров и услуг для гражданского и коммерческого использования.«Компания подтверждает, что не является собственностью вооруженных сил Китая, не связана с ними, не контролируется ими и не представляет собой \\"коммунистическую китайскую военную компанию\\", как утверждается в Законе о национальной обороне США (NDAA)», - говорится в заявлении Xiaomi.Производитель смартфонов сообщил, что предпримет все необходимые действия для того, чтобы защитить свои интересы, а также интересы своих акционеров.Напомним, накануне Минобороны США приняло решение о внесении в «черный список» компании Xiaomi, а также еще девяти китайских компаний, которые в Вашингтоне считаются связанными с Вооруженными силами Китая, в том числе Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC). В своем заявлении Пентагон отметил, что «продолжит обновлять список по мере необходимости», добавляя в него и другие организации, якобы угрожающие национальной безопасности Штатов.