В России операторы сотовой связи постоянно информируют власти о своих тарифах, в случае их изменения должны информировать абонентов. В настоящее время в стране нет оснований для повышения тарифов в январе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы Минцифры Олег Иванов.- Любые значительные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание. Операторы также направляют специалистам службы информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не увидели, - сообщил он.Замминистра отметил, что операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее, а никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили.Как сообщал сайт Kp.ru, ранее эксперты предупредили, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16 процентов из-за пандемии коронавирусной инфекции и новых регуляторных норм.