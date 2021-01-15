В Латвии началась травля работников российских СМИ. Об этом рассказала латвийский журналист Алла Березовская. Она добавила, что местные власти выдвинули ей обвинения в нарушении санкций Евросоюза, взяли подписку о невыезде, а также провели у нее дома обыски.Журналист добавила, что обыски прошли еще и у публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана, а также у бывшего редактора Baltnews.lv Андрея Яковлева.«Меня подозревают в том, что есть нарушение санкций, но мы с этим не согласны. Мы живем в свободной стране и имеем право публиковаться там, где считаем нужным. Я занимаю решительную позицию в отстаивании русского образования в Латвии и в вопросах негражданства, в частности, по героизации нацизма, много пишу статей в защиту наших правозащитников и журналистов, которые попали сейчас под уголовные процессы. Я думала, будут претензии именно к этому. Но то, что нас объявят причастным к тем санкциям, которые на нас никак не распространяются, я не знала», - цитирует Березовскую RT.Журналист добавила, что у нее начинает складываться ощущение, что всех представителей российских медиа в Латвии обвиняют в том, что они занимаются не журналистикой, а пропагандой. Таким образом, работников газет лишают свободы слова и других прав человека, считает Березовская.МИД России уже прокомментировал ситуацию и назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов вопиющим примером нарушения основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений.