В конце текущего месяца Турция обсудит на переговорах с Россией вопрос о поставках второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган в пятницу, 15 января, в ходе беседы с журналистами в Стамбуле.Глава государства подчеркнул, что Турция не станет спрашивать у США разрешения на новые покупки С-400, поскольку шаги страны шаги по национальной обороне никакое другое государство не будет определять.- Они полностью зависят от наших собственных решений. Не знаю, что скажет Байден, но мы в любом случае ни от кого не будет брать никаких разрешений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии, - сообщил Тайип Эрдоган.Он добавил, что после вступления в должность нового американского президента Джо Байдена обсуждение проблем, связанных с С-400, будет продолжено с новым руководством США.Напомним, что поставки новейших российских систем С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля позапрошлого года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Турция отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.