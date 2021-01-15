В нью-йоркском Бронксе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали восемь человек. Пассажирский автобус-гармошка вылетел с эстакады и повис так, что его передняя часть оказалась на земле.Как передает, автобус по неизвестным причинам свернул с дороги, и врезался в ограждения на пересечении скоростной автомагистрали Кросс Бронкс и Юниверсити авеню. Высота падения составила не менее 15 метров. Одна его половина свисает над проезжей частью, расположенной внизу, и при этом достает до асфальта.Отмечается, что самые серьезные травмы получил водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии. Большинство пострадавших отделались легкими травмами. На данный момент всех раненых доставили в больницу.Точные причины происшествия пока не названы, но власти полагают, что у автобуса могла возникнуть какая-то неисправность тормозов. Однако не исключается и вина водителя, который мог не справился с управлением на повороте.