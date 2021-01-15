Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом России в Болгарии. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.- Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария, - говорится в документе.Другим приказом Путин освободил от обязанностей Анатолия Макарова. Он занимал эту должность с 2016 года. А до этого работал директором Департамента по работе с соотечественниками МИД России. Перед этим на протяжении нескольких лет Макаров также был послом России в ЮАР.Что касается Элеоноры Митрофановой, то в 2009-2016 годах она была постпредом России при ЮНЕСКО. А в 2017-ом Путин назначил ее главой Россотрудничества. В июне 2020 Митрофанова покинула эту должность, а ее место занял депутат и журналист Евгений Примаков.