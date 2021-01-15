Министерство здравоохранения Республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину \\"Спутник V\\".Регистрация на территории страны осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований, передает ТАСС.Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация вакцины \\"Спутник V\\" в Парагвае демонстрирует доверие и рост заинтересованности государств Латинской Америки в российской вакцине.\\"Мы ожидаем, что в ближайшее время \\"Спутник V\\" получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией\\", - говорится в сообщении.Напомним, что ранее \\"Спутник V\\" был зарегистрирован в Аргентине, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.Летом 2020 года российские ученые центра имени Гамалеи зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин.