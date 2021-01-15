Бывший советник президента России по экономике Андрей Илларионов, который усомнился в честности итогов выборов в США, больше не работает в американском экспертном Институте Катона. Об этом говорится на сайте организации.«Андрей Илларионов был старшим научным сотрудником Центра глобальной свободы и процветания Института Катона с 2006 по 2021 год», - говорится в заявление института.Ранее в Институте Кантона было инициировано служебное расследование из-за постов россиянина, посвященных американским выборам 2020 года и штурму Капитолия в Вашингтоне.В своих записях Илларионов, в частности, называет события в Вашингтоне «Cпецоперацией \\"Ловушка\\"». По его словам, протесты в американской столице, были мирными, однако сторонники движения BLM пытались устроить провокацию. Россиянин считает, что единственным местом, где прибегали к насилию, была восточная часть Капитолия, «к которой приблизились несколько десятков хорошо экипированных и решительно настроенных лиц».Илларионов также выразил сомнение в честности итогов президентских выборов в США. По его мнению, неизвестно, кто одержал победу, поскольку в некоторых штатах результаты оспаривались, и неизвестно число выборщиков за каждого кандидата. А «стремящееся установить в стране свое монопольное господство» руководство демократов, он обвинил в разрушении ключевых политических и правовых институтов.Напомним, 6 января, сторонники Дональда Трампа вошли в здание американского Конгресса и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли пять человек. В связи с этими в Конгрессе призвали отстранить от должности действующего американского лидера Дональда Трампа и вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию»Ранее известный политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко прокомментировал kp.ru ограничения свободы слова, которые пытаются вводить в США соцсети, блокируя аккаунты Трампа и его сторонников. По его мнению, в Америке сегодня идет настоящая холодная гражданская война, где расстреливают «не самих людей, а их интернет-тела»