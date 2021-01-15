Советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс, консультировавший его во время предвыборной кампании, предложил главе государства вариант налаживания отношений со странами, имеющими отношение к газопроводу \\"Северный поток - 2\\".\\"Европейцы должны приостановить строительство \\"Северного потока - 2\\", а американцы - действие санкций\\", - сказал он в опубликованном в пятницу интервью газете Handelsblatt.Бернс считает, что такой подход \\"предоставил бы новой администрации США возможность доверительно и спокойно говорить с германским правительством и другими участвующими странами\\".Напомним, что США активно выступает против строительства газопровода \\"Северный поток-2\\". Неоднократно администрацией президента Дональда Трампа были представлены ограничения, препятствующие осуществлению проекта.Несмотря на сложные отношения с США по этому вопросу, Германия заявила, что не видит причин отказываться от проекта.\\"Северный поток-2\\" протянется от России до Германии через дно Балтийского моря. Общая длинна двух нитей газопровода составит 2,5 тысячи километров.