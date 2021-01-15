В пятницу, 15 января, правительство Нидерландов ушло в отставку на фоне скандала с детскими пособиями.Как переедает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в ближайшее время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подаст официальное прошение об отставке королю Виллему-Александеру.В середине декабря 2020 года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое показало, что многих родителей в Нидерландах ошибочно обвинили в злоупотреблении системой детских пособий. Как отмечалось в документе, ошибки были совершены в отношении по меньшей мере 9 тысяч семей, но на самом деле их может быть больше.Вина за произошедшие возлагается на государственных служащих, министров, парламентариев, а также суды, которые не помогли семьям, которые оказали в крайне сложном финансовом положении после того, как их обязали выплатить полученные ранее средства обратно в госказну.