Сервис «Ситимобил» запустил почту для жалоб на домогательства водителей. Пассажир может сообщить о некорректном поведении водителя, начиная от словесного до физического домогательства на почту hotline@city-mobil.ru.«Для работы в этом направлении Ситимобил запустил инструмент для доверительного сообщения о некорректном поведении водителя ... Сообщения о случаях харассмента можно направить нам на почту», - говорится в сообщении сервиса, которое имеется в распоряжении kp.ru.В «Ситимобил» отмечают, что ни одна из жалоб не останется «без внимания и поддержки». В заявлении говорится, что дополнительно будут проверять историю каждого водителя и таксопарк, в котором он работает.«Мы убеждены, что каждый случай заслуживает детального разбирательства, даже если он не получил публичного резонанса. Такой подход позволит нам улучшить сервис и предотвратить возникновение таких ситуаций в будущем», - отмечается в сообщенииНапомним, накануне в Санкт-Петербурге произошла резонансная история с пассажиркой такси. Девушка рассказала, что во время поездки в питерский аэропорт «Пулково» водитель повел себя крайне неожиданно. Сначала он включил порнографическое видео, а после перешел к развратным действиям.PR-директора «Ситимобил» Полина Ломоносова отметила, что этот показал, что просто проводимого тренинга для водителей по корректному общению с клиентами недостаточно. «Я хочу поблагодарить Марию и других девушек, которые рассказали нам о подобных случаях. Сам по себе этот опыт травмирует, а рассказывать о нем вдвойне неприятно», - написала она на своей странице в Facebook.