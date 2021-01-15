Грузовик «Камаз-мастер» под управлением Антона Шибалова во время прохождения 12-го этапа ралли-марафона «Дакар» столкнулся с вертолетом организаторов.Когда машина подпрыгнула на холме, она зацепила вертолет, который слишком низко завис над трассой летел низко. В результате столкновения пострадал только воздухозаборник на кузове.«К счастью, все обошлось, хотя ситуация была очень опасная. Это вопрос к организации полетов вертолетов во время гонки», - приводит ТАСС сообщение пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин.Напомним, в этом году в ралли-марафоне «Дакар» нововведением стало ограничение скорости на этапах для всех классов. Так, автомобилям было запрещено разгоняться свыше 180 км/ч.Ранее сайт kp.ru публиковал самые яркие кадры ралли-марафона \\"Дакар 2021\\"