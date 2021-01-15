Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное следствие в отношении бывшего французского лидера Николя Саркози, которого подозревают в «торговле влиянием» и лоббировании интересов российской компании.Как передает агентство Франс Пресс, дело связано с консалтинговой деятельностью, которой экс-президент Франции якобы занимался в России, когда вновь стал юристом после поражения на выборах в 2012 году.По данным издания Mediapart, Национальной финансовой прокуратуре полагают, что в 2019 году политик заключил контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия». Стоимость договора составила 3 миллиона евро, и в начале следующего года по контракту была получена первая выплата в размере 500 тысяч на его счет в банкеВ связи с этим ведомство пытается выяснить, действовал ли Саркози исключительно в качестве консультанта, что было бы законно, или же он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов.Напомним, в декабре прокуратура Франции потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Экс-президента обвиняют по делу о прослушивании телефонных переговоров