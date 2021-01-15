Начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин рассказал о главных ошибках при крещенских купаниях.\\"Ключевые ошибки - это употребление алкоголя до погружения в воду. Второе - длительное нахождение на морозе в процессе ожидании купания\\", - сказал он РИА Новости.Еще одной ошибкой является желание ходить у купели и снимать процесс на камеру или просто ходить в обнаженном виде на холоде. Он отметил опасность и для пожилых людей.\\"Хочется обратить внимание пожилых людей, у которых есть какие-то заболевания, - лучше не рисковать (не окунаться в прорубь - ред.)\\", - добавил он.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января. Традиционно русские люди купаются на праздник в прорубе или обливаются ледяной водой. Считается, что в этот день можно смыть с себя все грехи.