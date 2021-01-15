Действующий американский лидера Дональд Трамп запретил напоминать о бывшем президенте США Ричарде Никсоне, который добровольно ушел в следствии скандала.Как передает CNN со ссылкой на высокопоставленные источники, глава Белого дома якобы так расстроен в связи с подготовкой импичмента, что приказал помощникам не упоминать в его присутствии Уотергейтский скандал с участием Никсона. Кроме того, американский лидер указал на то, что не может положиться на помощь вице-президента Майка Пенса.Напомним, в 1970-х годах в США разразился политический Уотергейтский скандал, причиной которому стали попытки установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии. После серии публикаций в СМИ президент-республиканец Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку в 1974 году.После попытки штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне демократы в Конгрессе призвали отстранить от должности действующего американского лидера и вынести ему импичмент из-за «подстрекательства к насилию». Однако в ответ республиканцы поставили вопрос об Джозефа Байдена в его первый рабочий день на посту президента.