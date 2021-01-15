К пятнице, 15 января, число инфицированных коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 93,2 миллиона, а жертвами инфекции стали более 2 миллионов человек.Как передает ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ, к настоящему моменту в мире зарегистрировано 2 006 266 летальных исходов среди заболевших коронавирусной инфекцией.Около 20 процентов всех летальных исходов в мире приходится на Соединённые Штаты, где зарегистрировано более 388 тысяч смертей среди заболевших коронавирусом, и с более 23,6 миллионами инфицированных. Следом идет Бразилия, где умерли более 207 тысяч человек, а число инфицированных превышает 8,3 миллиона. Третье место по числу смертей занимает Индия, где из более 10,5 миллиона заболевших умерли 151,9 тысячи.Больше всего умирающих в сутки фиксируют в США (в среднем около 3,4 тысячи в день), Великобритании (1,1 тысячи), Мексике (1 тысяч), а также Бразилии (950) и Германии (900). По показателям летальности лидируют Йемен (29,02 процента), Мексика (8,7 процента) и Сирии (6,34 процента).Напомним, в России сегодня, 15 января, зафиксировали 555 летальных исходов заболевания. Всего за весь период пандемии в стране умерли 64 495 человек.