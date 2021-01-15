В России стандартный рабочий день длится восемь часов, но россияне тратят на выполнение своих обязанностей далеко не все отведенное время.Часто рабочий будень идет на решение чужих проблем, размещение постов в соцсетях, бессмысленные разговоры с коллегами.Аналитики Росстата посчитали, что мужчины в среднем в будний день тратят на работу 6 часов 27 минут, тогда как женщины - 4 часа 30 минут.Регионы, где мужчины работают больше всего:Камчатский край – 8 часов 16 минут,Ямало-Ненецкий АО - 8 часов 6 минут,Московская область - 7 часов 54 минуты.Регионы, где женщины работают больше всего:Чукотка - 7 часов 10 минут,Магаданская область - 6 часов 39 минут,Ямало-Ненецкий автономный округ - 6 часов 17 минут.Регионы, где мужчины работают меньше всего:Республика Тыва - 3 часа 28 минут,Ингушетия - 4 часа 9 минут,Чечня - 4 часа 53 минуты.Регионы, где женщины работают меньше всего:Чечня - 2 часа 7 минут,Ингушетия - 2 часа 33 минуты,Карачаево-Черкесия - 2 часа 43 минуты.Что касается столицы, то здесь мужчины и женщины трудятся больше, чем в среднем по стране. Мужчины активно работают 7 часов 23 минуты, а женщины - 5 часов 21 минуту.В беседе с NEWS.ru профессор Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова отметила, что если труду уделяется около пяти часов в день, то это нормальный показатель.Порой даже двухчасовой результативный труд приносит компании больше пользы, чем 10-часовая имитация работы.Ранее россияне назвали желаемый размер зарплаты. В среднем мужчины и женщины хотят получать за свой труд 120 тысяч рублей. В Москве этот показатель несколько выше, пишет газета \\"Известия\\".