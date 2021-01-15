В пятницу, 15 января, несколько сотен жителей Житомира, протестующих против повышения тарифов на газ на Украине, штурмом взяли здание областного совета города.Как сообщает издание «Суспільне» (Общественное), акция протеста начался в центре города в 11.00 (12.00 по московскому времени) на территории предприятий «Житомиргаз» и «Житомиргаз Сбыт». В протестах, по данным издания, принимают участие около 250 - 300 человек.Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях.Напомним, с начала года тарифы на свет и тепло на Украине повысили в полтора раза. Плата за газ выросла на 14 процентов. На фоне такого изменения цен жители ряда украинских областей вышли на акции протеста. Ранее в Харьковской и Полтавской областях сотни людей перекрывали трассы с требованиями остановить рост стоимости коммунальных услуг.Как писал сайт kp.ru, 13 января в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили о решении снизить цены на газ для населения страны на 30 процентов, ниже рыночного уровня. При этом, как отметил, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко, решение о понижение тарифов начнёт действовать с февраля