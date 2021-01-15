Президент Франции Эммануэль Макрон прислал письмо турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, в котором изъявил о желании нормализовать отношения между Анкарой и Парижем. В Турецком МИДе заявили, что письмо \\"очень хорошего содержания\\".\\"Два дня назад мы получили очень хорошее и положительное письмо от Макрона, в котором содержится его желание развивать отношения, встретиться с нашим президентом. Он даже от руки написал приветствие на турецком: \\"Дорогой Тайип\\", - цитирует слова главы ведомства Мевлюта Чавушоглу газета Sabah.По его словам, турецкий лидер положительно отреагировал на письмо Макрона.\\"Наш президент сказал: \\"Встретимся с удовольствием\\", - добавил турецкий министр.Напомним, что после обезглавливания учителя истории в пригороде Парижа Эмануэль Макрон заявил о процветающем в мире исламистском сепаратизме, которому пора объявить байкот. Слова президента были остро восприняты многими мировыми лидерами. Так, Тайип Эрдоган в своем обращении к Макрону сказал, что президенту Франции пора лечить психику. После этого Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.