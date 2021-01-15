Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили уже почти 1500 мутаций COVID-19. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, сможет ли нынешняя вакцина бороться против всех этих мутаций.- Если мы говорим про Россию, у нас есть три вакцины. Первая – \\"Спутник V\\". Она четко бьет по спайк-протеину. Это основной белок, которым вирус прикрепляется к клеткам человека. И основное опасение ученых, что вдруг этот белок в вирусе начнет мутировать, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Болибок отметил, что слишком сильные мутации спайк-протеина невозможны. Иначе вирус перестанет прикрепляться к клеткам человека. Тогда он перейдет на какие-то другие клетки, например, животных.- Поэтому участки, против которых нацелена вакцина, относительно консервативны, - заключил иммунолог.Между тем Анна Попова напомнила, что в скором времени против коронавируса будут бороться сразу три вакцины. Глава Роспотребнадзора сообщила, что вакцина вакцина от центра Чумакова может получить регистрацию уже в ближайшие дни.