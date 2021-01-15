Некоторым категориям россиян могут повысить размер выплат, пособий и компенсаций на 4,9 процента с 1 февраля 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который был подготовлен Министерством труда и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Согласно документу, коэффициент индексации для выплат должен составлять 1,049.«Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9 процента», - уточняется в пояснительной записке проекта.Как следует из проекта документа, повышение выплат предполагается Героям Советского Союза, Героям России, ветеранам и полным кавалерам ордена Славы. Кроме того, повышение выплат распространится на пострадавших от радиации, беременных, инвалидов, военнослужащих и других категорий льготников.Напомним, 12 января в Госдуму внесли проект о дополнительной индексации пенсий. Предполагается, что социальные пенсии будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в стране за минувший год.