Михаил Шуфутинский возмутился новостями из Литвы. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис допустил, что артисту будет запрещен въезд в страну. Помимо Шуфутинского под санкции попадает Филипп Киркоров.Причина в том, что выступления артистов «являются инструментом мягкой российской политической пропаганды».Российский певец, шансонье Михаил Михаил Шуфутинский узнал новости из СМИ и был очень удивлен. Первым делом он напомнил, что является гражданином США и подобный шаг Литвы – глупость.- Такого не может быть, это глупость. Когда будет точная уверенность, тогда и будем об этом рассуждать. Я понятия об этом не имею, — заявил шансонье в беседе с ФАН.Исполнитель отметил, что если запрет окажется реальным, то выступать он будет в других городах и странах.- Значит, будем с Филей выступать, не въезжая в Литву, — добавил он.Но, несмотря на всю серьезность ситуации, артист считает, что подобное маловероятно.- Литва должна быть счастлива, когда я к ним приеду, — подчеркнул Шуфутинский.