Минцифры планирует провести в некоторых российских регионах эксперимент, который позволит автовладельцам использовать вместо водительского удостоверения мобильное приложение с QR-кодом. О таких планах сообщил заместитель главы ведомства Олег Качанов.Замминистр уточнил, что эксперимент проработан совместно с Министерством внутренних дел, и ведомства намерены запустить его уже в текущем году в четырех российских субъектах«У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали, и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», - сообщил замглавы Минцифры.По его словам, инспектор ГИБДД смог бы считать QR-код соответствующим устройством и получить всю необходимую информацию.«Если забыл дома права, сидишь в машине не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», - отметил замминистра.