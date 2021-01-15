Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции.\\"Местоположение центра мониторинга по перемирию определено - это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться\\", - цитирует слова Чавушоглу газета Sabah.Он отметил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.Напомним, что 30-летний конфликт в Нагорном Карабахе возобновился с новой силой 27 сентября 2020 года. Вооруженное противостояние длилось полтора месяца. За это время страны неоднократно пытались примириться, но каждый раз нарушали условия договора. 9 ноября при участии российской стороны Армения и Азербайджан подписали мирный договор. Условиями соглашения страны должны прекратить боевые действия, произвести обмен пленными и телами убитых. Также в регион были отправлены российские миротворцы.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР.