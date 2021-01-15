Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России, директор программы ПИР-Центра по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин оценил ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН).Россия начала процесс выхода из соглашения. Ранее о своем выходе заявила администрация Трампа.- Это был не единственный документ, из которого вышли американцы... США хотели ликвидировать все, что позволяло их как-либо ограничивать или контролировать, - отметил Козюлин в беседе с Rt.Он подчеркнул, что американцы придерживаются стратегии повсеместного доминирования.Если бы Россия согласилась исполнять условия Договора дальше, то делала это в одностороннем порядке.- Европейцы тоже хотели, чтобы механизм был сохранен, Россия тоже рассматривала такой вариант и долго сохраняла свое участи, - рассказал специалист.Козюлина отметил, что решение Штатов приостановить свое участие в ДОН ставит под угрозу общемировую безопасность.Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк отметил, что Выход РФ из Договора по открытому небу — это вынужденный и адекватный ответ на деструктивные действия США, сообщает ФАН.