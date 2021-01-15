На шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе победу в мужской эстафете в гонке, которая прошла в пятницу, 15 января, одержала сборная Франции. Второе место осталось за Норвегией, у которой на втором этапе биатлонист забежал на штрафной круг. \\"Бронза\\" - у Италии. А вот россияне смогли совершить небольшое чудо, заняв четвертую позицию. Как и в трех гонках до этого.Старт гонки для нашей команды не задался - дебютант Кирилл Стрельцов завершил свой этап на 22 месте из 24 команд, которые бежали эстафету. На втором этапе Матвей Елисеев подвинул нас на 15 позицию. Александр Логинов вывел команду на 7 место, а финишер Эдуард Латыпов затащил нас на итоговое четвертое место.Надо сказать, что сборная Германии, которая до последнего вела борьбу за победу, стала только пятой. Их биатлонист Филипп Хорн на последнем этапе ушел на 3 штрафных круга.В общем зачете Кубка мира в эстафетах лидирует Норвегия (168), за ними шведы (150), дальше Германия (136) и Франция (132). В субботу в Оберхофе - эстафетная гонка среди женщин.