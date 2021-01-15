Церемония прощания с художественным руководителем \\"Ералаша\\" Борисом Грачевским состоится 16 января в Доме кино. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.\\"Прощание в воскресенье в 11 часов - Дом кино. Похороны - на Троекуровском кладбище\\", - сказала она ТАСС.Белоцерковская сообщила, что церемония прощания и похорон пройдет в открытом формате.Напомним, что художественный руководитель \\"Ералаша\\" умер на 72-м году жизни 14 января. Ранее врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Перед смертью сам Грачевский отмечал, что из-за поражения легких ему становится все труднее дышать.Отец \\"Ералаша\\" попал в больницу спустя почти две недели болезни, когда коронавирус уже дал серьезные осложнения на легкие. 27 декабря Борис Грачевский был экстренно госпитализирован. Вскоре ему стало еще хуже и врачи вынужденно ввели его в медикаментозную кому, из которой он вышел на сутки, но второй удар уже не смог перенести.