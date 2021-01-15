В Госдуме объяснили, почему власти ФРГ разрешили достаивать «Северный поток-2» в своих водах. Разрешение выдано в период с января по май 2021 года.Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Олег Морозов положительно оценил данное решение, назвав его разумным.- Я всегда говорил, что Германия обязательно пойдет на уступки в отношении «Северного потока — 2», - отметил Олег Морозов в комментарии ФАН.Причина в том, что для германии газопровод имеет колоссальную экономическую цену. Ради нее страна готова поступиться своими интересами в отношениях с США, которые все время выступают против «Северного потока -2».- Германия часто уступала США или бежала впереди паровоза в каких-то санкционных вопросах, антироссийских выступлениях. Но, тем не менее, Берлин всегда держал фигу в кармане, и эта фига была - «Северный поток — 2». Дескать, просите от нас что угодно: сделаем, чего изволите, но это — святое. Это не троньте, - отметил парламентарий.Он уверен, что и в будущем страна будет поддерживать реализацию проекта, так как это напрямую затрагивает благополучие ее жителей.Ранее советник избранного президента США Джозефа Байдена Николас Бернс отметил, чтобы урегулировать разногласия между США и Евросоюзом, стоит прекратить не только санкции против «Северного потока — 2», но и строительство самого газопровода, сообщает телеканал \\"360\\".