Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника бойцам Красной армии на Украине. Об этом сообщается на сайте СК РФ.На мемориальном кладбище в Херсоне неизвестные злоумышленники разбили 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, павших в годы ВОВ при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков.\\"В Главном следственном управлении СК России по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по пп. \\"а\\", \\"б\\" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (\\"Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны\\")\\", - сказано в сообщении СК.Следствие считает подобные действия \\"пренебрежением общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом\\".Напомним, ранее СК России возбудил дело о сносе памятника Маршалу Коневу в Праге.В преддверии Дня Победы памятник Ивану Коневу был осквернен. Группа людей сняла статую с постамента при помощи крана и канатов.