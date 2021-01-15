Понятие безлимитный интернет будет постепенно исчезать, а через пару лет вовсе пропадет. Такое предположение высказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков. По его словам, операторы хотят отказаться от безлимитных тарифов по двум причинам.Во-первых, абоненты не переплачивают за то, что пользуются интернетом в 10 раз больше. Соответственно не приносят операторам деньги.- Во-вторых, есть так называемые \\"качальщики\\", которые скачивают значительный объем информации. Тем самым, исходя из технических условий, они ухудшают жизнь другим абонентам. \\"Качальщики\\" занимают примерно 7-8% от всей абонентской базы, - рассказал эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Поэтому безлимитный интернет со временем будет уходить в прошлое. А на смену ему придут другие комбинаторные тарифные планы.