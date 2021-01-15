Появились новости о состоянии здоровья Василия Ланового. Врачи решили оставить в больнице народного артиста СССР. Об этом рассказал источник в театре Вахтангова.Планируется, что Василий Лановой пробудет в больнице до 18 января. После наступления указанного срока, врачи снова вернутся к вопросу выписки пациента. Сейчас вместе с Лановым в больнице находится его жена, актриса Ирина Купченко. Ее тоже оставляют лечиться до 18 января- В понедельник будет готов третий анализ на коронавирус. Если он будет отрицательным, то выпишут обоих. Решение за врачами, — сказал источник ФАН.Свой день рождения актер встретит в больнице. 16 января Василию Лановому исполнится 87 лет.Стоит отметить, что в больницу он лег по собственному желанию. В начале января Лановой получил два положительных теста на коронавирус. У Купченко тоже результат оказался положительный. Врачи называют состояние пациентов «терпимым».