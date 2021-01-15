В МВД Белоруссии обнародованную оппозицией запись о якобы ужесточении действий силовиков в отношении участников протеста назвали фейком.\\"Не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом\\", - заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь республики Ольга Чемоданова.Напомним, что ранее в одном из Telegram-каналов оппозицией была опубликована запись, на которой якобы заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков активно выступает за усиление порядка в стране и формирование некого лагеря для сдерживания активных участников протестов.Напомним, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с большим отрывом победил Александр Лукашенко. После оглашения результатов в стране начались массовые акции протеста.