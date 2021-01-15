Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав эстафетной четверки, которая побежит завтра, 16 января, гонку на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Женская сборная России до этого бежала в двух эстафетах в разном составе. И сейчас грядут небольшие перемены по сравнению с этапом в австрийском Хохфильцене.- Определен состав женской сборной России на эстафету в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе. Наша команда: Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, - сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.Гонка среди женщин пройдет завтра, 16 января, в субботу, и начнется в 16:30 по московскому времени. Как и мужская эстафета, прошедшая сегодня в Оберхофе. Отметим, что 5 декабря на этапе в Контиолахти наша команда была четвертой. А спустя неделю в Австрии - уже на 8-й позиции.