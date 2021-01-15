За год от коронавируса могут привить около 60% россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с ведущими эпидемиологами. По ее словам, это очень серьезное достижение.Попова также отметила, что вакцинация должна быть организована так, чтобы уже к осени сформировать коллективный иммунитет у граждан. Дело в том, что именно осень считается началом эпидсезона.Ранее глава Роспотребнадзора сообщила о том, что в России обнаружили почти 1500 мутаций коронавируса. Первые находки \\"британского\\" варианта вируса были сделаны еще в июне, а активно он начал распространяться в декабре. Этой мутации свойственна более быстрая передача от человека к человеку.Но есть и хорошие новости. В скором времени бороться с коронавирусом будут сразу три вакцины. Третья вакцина, которую разрабатывает центр Чумакова, может получить регистрацию уже в ближайшие дни.