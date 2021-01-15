Израильская клиника \\"Хадасса Москва\\" (Hadassah) в Сколково приостановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против коронавируса.\\"Клиника \\"Хадасса Москва\\", участник ММК (Международного медицинского кластера - ред.) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против ковида\\", - говорится в сообщении пресс-службе медучреждения.В компании отметили, что вакцинация прививкой Pfizer на территории клиники не проводилась, и в настоящее время не проводится.Hadassah Medical Moscow планирует начать прививать своих пациентов вакциной \\"Спутник V\\". Клиника активно сотрудничает с разработчиком препарата - центром имени Гамалеи.Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в израильской клинике в Москве можно привиться вакциной Pfizer, но позднее Росздравнадзор заявил, что использование не зарегистрированных в РФ вакцин запрещено.