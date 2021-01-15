Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами заявила, что российские ученые расшифровали свыше 400 штаммов коронавируса.\\"После появления в России больных коронавирусом наши ученые выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс\\", - передает слова Голиковой РИА Новости.Она отметила, что Россия принимает активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала коронавируса.Напомним, что ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что в России в скором времени может появится свой уникальный штамм, наподобие того, что был выявлен в Великобритании. Он подчеркнул, что в Британии, ЮАР и Бразилии уже выявили свои мутировавшие штаммы инфекции.