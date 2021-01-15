Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ЧС высказался против введения обязательной прививки против коронавируса или наличия иммунитета к болезни при международных поездках.\\"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда [в страну], поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу [инфекции]\\", - отметил комитет в Женеве по итогам своего заседания, передает ТАСС.Напомним, что ученые выявили коронавирусную инфекцию в ноябре 2019 года. С тех пор, согласно данным университета имени Джона Хопкинса, по всему миру новой болезнью заразилось свыше 90 миллионов человек. Более 2 миллионов стали жертвами инфекции. Лидерами по количеству заразившихся в мире являются США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую позицию.