Директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях сообщил, что ЦБ в 2020 году выявил порядка 220 финансовых пирамид против 237 организаций за период с 2015 по 2019 год.\\"За 2020 год количество финансовых пирамид предварительное, которое мы выявили, - это порядка 220 финансовых пирамид\\", - сказал Лях, выступая в эфире программы \\"60 минут\\" на телеканале \\"Россия 1\\".Лях отметил, что определить финансовую пирамиду можно всего за несколько минут. Для этого необходимо проверить наличие лицензии у финансовой организации на предоставление услуг на сайте Банка России. Так, большинство финансовых пирамид действует по принципу сетевого маркетинга. Финансовые организации, стоящие \\"пирамиды\\", предлагают проценты за привлечение новых клиентов и часть проводят соответствующие рекламные кампании.