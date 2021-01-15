Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса.\\"Конечно, у нас есть возможность бесплатно вакцинировать население страны с любой долей популяционного иммунитета - хоть 60%, хоть 70%, хоть 90%\\", - передает ее слова ТАСС.Она отметила, что залог успешной вакцинации - это желание граждан страны ее пройти и продолжать соблюдать меры собственной безопасности.Ранее президент России Владимир Путин распорядился перейти к массовой вакцинации в стране. Татьяна Голикова сообщила, что массовая вакцинация стартует 18 января. Прививка будет выполнена препаратом \\"Спутник V\\".По данным оперштаба в России зарегистрировано 3 520 531 случай коронавируса, при этом выздоровели 2 909 680 человек, жертвами болезни стали 64 495 пациентов. Всего в мире по данным Университета имени Хопкинса от инфекции погибло свыше 2 миллионов человек.