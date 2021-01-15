Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) опубликовал доклад, согласно которому Россия в 2020 году оказалась на четвертом месте среди стран с самым большим числом беженцев. Порядка 12 миллионов мигрантов живет в нашей стране.\\"В 2020 году две трети всех международных мигрантов жили всего в 20 странах. США остаются главным направлением для международных мигрантов, в 2020 году там насчитывается 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире\\", - сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст доклада ЭКОСОС.Как указали в экономическом и социальном совете ООН самыми популярными странами среди мигрантов, подыскивающих новое место для проживания, после Соединенных Штатов Америки являются Германия и Саудовская Аравия. Великобритания находится на пятой строчке после России с показателем девять миллионов мигрантов.