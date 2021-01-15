Официальный представитель Министерства иностранных дер России Мария Захарова на странице в Фейсбук прокомментировала блокировку аккаунта российского футбольного клуба \\"Ахмат\\".Дипломат предложила представителям видеохостинга заблокировать аккаунты американских политиков, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом.- \\"Блок-даун\\". <...> Разве не достойны отключения от соцсетей другие высокопоставленные американские чиновники и политики, ответственные за распространение заведомых фейков, ксенофобии, прославлении практики убийств иностранных лидеров? - написала Захарова в посте.