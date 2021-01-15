Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал выход России из договора по открытому небу (ДОН).По словам сенатора, данная ситуация никак не отразится на безопасности нашей страны.Москва начала выход из договора по ДОН в пятницу, 15 января. В МИД РФ отметили, что решение Америки покинуть соглашение «под надуманным предлогом» нарушило баланс интересов участников.Выход из ДОН сенатор называл «ожидаемым решением». Получается, после выхода США, они смогут получать информацию о российских вооруженных силах от партнеров, которые остались в Соглашении. А вот Россия будет лишена такой возможности и не сможет проводить инспекции над территорией США.- Это неприятный шаг, который подрывает доверие между НАТО и Россией. Но я не вижу в этом ничего смертельного, - отметил сенатор в беседе с ФАН.Он уверен, что у России есть возможности себя обезопасить другими методами. Что касается важной информации о состоянии ВС потенциального противника, то сегодня их можно получить и другими способами.- Мы не будем поставщиками информации о своей территории для американцев. Решение верное, и оно не повлияет на нашу безопасность, — заключил член Совфеда.