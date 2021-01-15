Специалисты предполагают, что правление в США нового президента Джо Байдена будет очень непростым. О том, что показывает позиция американских властей и чем она может сказаться в дальнейшей, в программе [Не]фантастика на радио \\"Комсомольская правда\\" рассказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.По его мнению, американский политик пытается исходить из других позиций.- Он говорит о том, что мы должны объединиться, что выборы позади, что теперь нам нужно вновь создать единую американскую нацию. Но из этого ничего не получится. Потому что сейчас, видите, что происходит. Они объявили штурм Капитолия попыткой захвата государственной власти. Хотя это никакой попыткой захвата государственной власти там и не пахло, - рассказал Пушков. - В Капитолий прорвалось 200 человек, они там побузили, что-то сломали, ворвались в какие-то кабинеты. Но у них не было ни лидеров, ни плана действий, ни оружия.Российский сенатор обратил внимание, что ни один демонстрант, прорвавшийся в Капитолий, не стрелял.- Если кто и стрелял, то это была полиция. У них не было ничего для захвата власти. Поэтому говорить о том, что это был какой-то план по захвату власти, по свержению конституционного строя в Соединенных Штатах, - это полный бред. Демократам это нужно сейчас для того, чтобы организовать охоту на несогласных, - объяснил Пушков на радио \\"Комсомольская правда\\".