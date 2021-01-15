Специалисты предполагают, что правление в США нового президента Джо Байдена будет очень непростым. О том, чем позиция американского политика может сказаться в дальнейшей, в программе [Не]фантастика на радио \\"Комсомольская правда\\" рассказал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков.По его мнению, американский политик пытается исходить из других позиций.- Он говорит о том, что мы должны объединиться, что выборы позади, что теперь нам нужно вновь создать единую американскую нацию. Но из этого ничего не получится. Потому что сейчас, видите, что происходит. Они объявили штурм Капитолия попыткой захвата государственной власти. Хотя это никакой попыткой захвата государственной власти там и не пахло. В Капитолий прорвалось двести человек, они там побузили, что-то сломали, ворвались в какие-то кабинеты. Но у них не было ни лидеров, ни плана действий, ни оружия, - рассказал Пушков.Новость дополняется.