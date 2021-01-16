В России специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учеными Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса \\"Спутник V\\" на пациентах с онкозаболеваниями.По словам гендиректора НМИЦ радиологии, главного внештатного специалиста-онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, в ближайшее время в стране может начаться набор добровольцев. Также эксперт пояснил, что исследование займет около 6-7 месяцев, пишет ТАСС.