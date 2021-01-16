Не успели коммунальные службы разгрести последствия сильного снегопада, который опустился на Москву 14 января. Как новая тревожная весть от синоптиков. Они прогнозируют, что 16 января столица вновь будет засыпана снегом.Сильная метель приближается к столице, снегопад затянется на несколько часов и накроет землю 7-сантиметровым слоем осадков. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.Снегопад будет сопровождаться усилением ветра, его скорость составит 12-14 м/с. Непогода будет сопровождаться сильным морозом, до минус 15-19 градусов.В субботу утром и днем ожидается максимальная интенсивность снегопада.Планируется, что снегоочистительную технику выведут на улицу сразу с приходом непогоды. Тротуары начнут освобождать от снежных заносов, а проезжую часть посыпать противогололедной смесью. Цикл работ несколько раз повторят в течение дня, сообщает Российская газета.Водителей просят соблюдать скоростной режим, а пешеходам советуют быть максимально внимательными на улице и не укрываться от непогоды под деревьями.