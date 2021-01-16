В России специалисты разработали тест-систему, которая способна выявить у человека наличие covid-19 всего за один час. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.По его словам, эта разработка позволяет значительно сократить время проведения исследования на наличие коронавиурса в организме.- Наши эксперты совместно со специалистами из других институтов разработали и опробовали такой тест, который позволяет сократить время исследования <…> Время детекции составляет от 60 до 90 минут, - рассказал Акимкин на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России «ходят» почти 1500 мутаций коронавируса, но бороться с ними скоро будут три вакциныПять главных моментов из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой (подробности)