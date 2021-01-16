Российские власти приняли решение выйти из Договора по открытому небу. О том, правильное ли это было решение и выгодным ли оно оказалось для нашей страны, в программе программе [Не]фантастика на радио \\"Комсомольская правда\\" рассказал сенатор РФ Алексей Пушков.- Я считаю, что это закономерное и правильное решение. Дело в том, что Договор по открытому небу предполагает взаимные военные инспекции, воздушные инспекции, когда с воздуха можно наблюдать за тем, ведутся ли какие-то военные приготовления на территории другого государства. <...> Это такая мера доверия. Договор был заключен в 1992 году и являлся одной из основополагающих мер доверия во взаимоотношениях между Россией и западным альянсом, - пояснил Пушков.Также сенатор объяснил, что этот договор нежизнеспособен из-за того позиции американцев, которые не намерены допускать военно-воздушные инспекции над своей территорией.- А европейцы будут летать над нашей территорией. Естественно, всю информацию будут передавать американцам. Потому что они союзники по блоку НАТО. Этот договор в отсутствии США нас ставит в неравноправное положение. Он нам (России) не только невыгоден, но даже вреден. Поэтому мы объявили о начале процедуры выхода из этого договора, - рассказал Пушков на радио \\"Комсомольская правда\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия вышла из Договора по открытому небу: Что это значит, и какие будут последствияСамолеты европейских армий не смогут заглядывать к нам с инспекциями (подробности)