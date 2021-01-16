Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в рамках Гайдаровского форума рассказал о \\"грубейшей ошибке\\", которая имеет отношение углеродному налогу.- В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку, - рассказал чиновник на форуме.Он также пояснил, что речь идет о планах Европейского союза ввести пограничный корректирующий углеродный механизм в рамках планируемой союзом \\"зеленой сделки\\". По мнению чиновника, Россия могла бы получать доход, если бы ввела налог на углеродный след внутри страны.- Итог простой: ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Но вот только не своему правительству, а чужому, - заявил Чубайс.Тем временем, европейские эксперты полагают, что введение углеродного механизма позволит лишь уравнять на внутреннем рынке продукцию ЕС.