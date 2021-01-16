Бразильская компания Uniao направила запрос регулирующему органу Anvisa на получение разрешения экстренного использования российской вакцины против коронавируса \\"Спутник V\\". Об этом сообщает портал G1.Существует предположение, что речь идет об использовании 10 миллионов доз российского препарата, потенциально доступных в первом квартале 2021 года.Ранее стало известно о договоренности между Российским фондом прямых инвестиций и Uniao Quimica о поставках в Бразилию 150 миллионов доз вакцины \\"Спутник V\\" в 2021 году.Как писал сайт kp.ru, российская сыворотка доказала свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом. Сейчас в России продолжается вакцинация граждан, а в скором времени специалисты будут готовы испытать препарат на онкобольных. В ближайшее время в стране может начаться набор добровольцев. Также эксперт пояснил, что исследование займет около 6-7 месяцев.